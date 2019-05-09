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Хоккеист Киселевич и тренер Жамнов отсутствуют на тренировке сборной России в Братиславе

Жамнов присоединится к команде позже в четверг

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Защитник Богдан Киселевич и старший тренер Алексей Жамнов пропускают тренировку сборной России по хоккею в Братиславе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Старший тренер сборной России Алексей Жамнов заболел перед вылетом в Братиславу и присоединится к команде сегодня", - сказали в пресс-службе национальной команды.

Сборная России проводит первую тренировку на "Ондрей Непела Арене", где пройдут матчи чемпионата мира. До тренировки команда провела фотосессию на льду, в ней приняли участие 24 игрока.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая. Первый матч россияне проведут 10 мая в Братиславе против команды Норвегии.

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