Фазель: сборная России собрала невероятный состав на чемпионат мира по хоккею

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России привезла на чемпионат мира очень сильный состав, но важно быть командой, чтобы не повторить провал 2000 года. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В предварительную заявку сборной России входят 15 игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в том числе лучшие бомбардир и снайпер прошедшего регулярного чемпионата Никита Кучеров и Александр Овечкин. На чемпионате мира 2000 года за сборную России выступали 14 игроков НХЛ, включая Павла Буре, Валерия Каменского и Алексея Яшина, команда заняла 11-е место на том турнире.

"В этом году чемпионат очень серьезный по именам, состав сборной России - невероятный, хотя добиться успеха можно только командой, а мы помним неудачные выступления российской "дрим-тим" в 2000-м, на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Но подчеркну, состав у сборной России очень грозный, - сказал Фазель. - У США также сильная команда, шведы - без комментариев. Не будем забывать про канадцев, а для команд Словакии и Чехии это домашний турнир".

Первый матч российские хоккеисты проведут 10 мая с норвежцами, начало - 17:15 мск.

"Словакия - хоккейная страна, поэтому я уверен, что проблем с организацией не будет никаких. Надеюсь, что не будет и травм, поэтому держу пальцы крестиком", - добавил Фазель.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.