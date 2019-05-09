Фазель: ЧМ по хоккею сравнится по непредсказуемости с футбольной Лигой чемпионов

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает, что стартующий чемпионат мира будет богат на неожиданные результаты. Об этом он в четверг рассказал ТАСС.

"Мы в IIHF последние дни, если честно, обсуждаем только футбол, в частности происходящее в Лиге чемпионов. Вылет сильнейшей "Барселоны", спасение "Тоттенхэма" на последней секунде - это спортивное чудо, - сказал Фазель. - Думаю, на нашем чемпионате мира случится что-то подобное, а победу одержит команда с характером и волей. Думаю, всем любителям хоккея турнир запомнится".

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Во вторник и среду прошли ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов. "Ливерпуль" обыграл "Барселону" со счетом 4:0 после поражения в Испании - 0:3. "Тоттенхэм" сумел вырвать в Амстердаме у "Аякса" победу и путевку в финал на последней секунде компенсированного времени - 3:2, в первой встрече сильнее был "Аякс" (1:0).