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Фазель: ЧМ по хоккею сравнится по непредсказуемости с футбольной Лигой чемпионов

Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Словакии
Глава IIHF Рене Фазель Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава IIHF Рене Фазель
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает, что стартующий чемпионат мира будет богат на неожиданные результаты. Об этом он в четверг рассказал ТАСС.

"Мы в IIHF последние дни, если честно, обсуждаем только футбол, в частности происходящее в Лиге чемпионов. Вылет сильнейшей "Барселоны", спасение "Тоттенхэма" на последней секунде - это спортивное чудо, - сказал Фазель. - Думаю, на нашем чемпионате мира случится что-то подобное, а победу одержит команда с характером и волей. Думаю, всем любителям хоккея турнир запомнится".

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Во вторник и среду прошли ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов. "Ливерпуль" обыграл "Барселону" со счетом 4:0 после поражения в Испании - 0:3. "Тоттенхэм" сумел вырвать в Амстердаме у "Аякса" победу и путевку в финал на последней секунде компенсированного времени - 3:2, в первой встрече сильнее был "Аякс" (1:0).

Теги
Фазель, РенеЧемпионат мира по хоккею-2019
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