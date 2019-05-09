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ЦСКА и Капризов номинированы на премии Альянса европейских хоккейных клубов

Победители будут объявлены 11 июня

ТАСС, 9 мая. Московский ЦСКА претендует на звание лучшей европейской хоккейной команды года по версии Альянса европейских хоккейных клубов (EHC), нападающий столичной команды Кирилл Капризов - на звание лучшего молодого игрока. Об этом в четверг сообщила пресс-служба организации.

Помимо ЦСКА, на звание лучшей команды претендуют немецкий "Адлер Мангейм", шведская "Фрёлунда", финский "Кярпят" и швейцарский "Берн".

С 22-летним Капризовым за награду поборются шведский нападающий "Юргордена" Эмиль Бемстрём, финский нападающий "Кярпята" Алекси Хепониеми, форвард финского ТПС Каапо Какко, а также немецкий защитник "Адлер Мангейм" Мориц Зайдер.

В сезоне-2018/19 ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Капризов провел в регулярном чемпионате 57 матчей, в которых набрал 51 очко (30 голов + 21 результативная передача), став лучшим снайпером. В плей-офф у форварда 14 очков (4+10) в 19 встречах.

Голосование проходит на сайте EHC. Победители будут объявлены 11 июня в Праге.

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