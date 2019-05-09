Баскетболисты ЦСКА обыграли "Нижний Новгород" и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

ТАСС, 9 мая. Московский ЦСКА победил "Нижний Новгород" со счетом 80:72 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

С начала четвертой четверти баскетболисты "Нижнего Новгорода" набрали 14 очков подряд. Самыми результативными игроками встречи стали игроки ЦСКА Нандо де Коло и Уилл Клайберн, набравшие по 21 очку. Клайберн добавил 10 подборов, оформив дабл-дабл. У "Нижнего Новгорода" больше всех очков набрал защитник Евгений Бабурин - 16.

Счет в серии до трех побед стал 3-0. Две игры в Москве также выиграл ЦСКА (87:50, 86:66). В полуфинале столичный клуб встретится с победителем серии между петербургским "Зенитом" и краснодарским "Локомотивом-Кубанью", где на данный момент клубы выиграли по одной игре. ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ.