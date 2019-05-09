Хоккеист сборной Канады Таварес получил травму на тренировке и вернется в Торонто

ТАСС, 9 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и сборной Канады Джон Таварес получил повреждение на тренировке национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба "Торонто".

В ближайшее время Таварес вернется в расположение клуба, чтобы пройти обследование у клубных врачей. По информации журналиста телеканала TSN Даррена Дрегера, у 28-летнего Тавареса повреждение верхней части тела.

Таварес стал лучшим снайпером "Торонто" в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, забросив 47 шайб.

Мировое первенство пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В группе А со сборной Канады сыграют команды США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании. Сборная Канады 26 раз завоевывала золотые награды первенств мира.