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Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" может расстаться с десятью футболистами в летнее трансферное окно

Испанский клуб также планирует приобрести защитника "Аякса" Маттейса де Лигта

ТАСС, 9 мая. Испанский футбольный клуб "Барселона" готов расстаться с десятью игроками в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание As.

В полуфинале Лиги чемпионов испанская команда проиграла английскому "Ливерпулю" (3:0; 0:4).

По информации источника, над продажей защитника Самюэля Умтити всерьез задумываются, чтобы освободить место для возможного трансфера футболиста "Аякса" Маттейса де Лигта. Полузащитник Иван Ракитич может быть продан только из-за нехватки средств. Филиппе Коутиньо не оправдал ожиданий руководства, и поэтому его место в команде под вопросом. Коутиньо провел в текущем сезоне 52 матча в различных турнирах, где забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

В случае выгодного предложения "Барселона" готова расстаться с форвардом Малкомом, за него потенциальным покупателям нужно будет заплатить не менее €35 млн. Возможен окончательный уход Дениса Суареса, выступающего сейчас за английский "Арсенал".

Также отмечается, что нападающий Кевин-Принс Боатенг и защитник Джейсон Мурильо, которые играют в клубе на правах аренды, вернутся в свои команды. Боатенг отправится в итальянский "Сассуоло", а Мурильо - в испанскую "Валенсию". Вратаря Яспера Силлессена, защитника Томаса Вермалена и полузащитника Рафинью руководство "Барселоны" будет пытаться продать в другие клубы, поскольку у них нет достаточной игровой практики.

"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании после 35-го тура. На данный момент в активе каталонцев 83 очка после 36 матчей.

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