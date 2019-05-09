Футболист ПСЖ Неймар подал апелляцию на решение УЕФА дисквалифицировать его на три игры

ТАСС, 9 мая. Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар принял решение подать апелляцию на трехматчевую дисквалификацию в еврокубках. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французскую газету L'Equipe.

6 марта ПСЖ проиграл английскому "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Неймар не принимал участия в игре и наблюдал за матчем с трибун. По завершении матча нападающий раскритиковал судейство и направил несколько оскорблений в адрес арбитров встречи. 26 апреля он получил дисквалификацию.

По информации L'Equipe, 27-летний Неймар получит возможность лично защитить себя на слушании апелляционного комитете в Ньоне, где находится штаб-квартира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Дата слушания пока не назначена.

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции за шесть матчей до конца турнира и обеспечил себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов на будущий сезон. Неймар может пропустить первые три матча команды в Лиге чемпионов.