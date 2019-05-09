СМИ: главный тренер сборной Нидерландов Куман может возглавить "Барселону"

ТАСС, 9 мая. Новым главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона" может стать наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал sport.es.

Во вторник "Барселона" проиграла английскому "Ливерпулю" (0:4) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

По информации источника, в руководстве "Барселоны" задумываются о возможной смене тренера Эрнесто Вальверде. Главным кандидатом на этот пост считается чемпион Европы 1988 года Куман, выступавший за каталонцев в качестве футболиста на протяжении шести лет и два года работавший в тренерском штабе. Он помог "Барселоне" оформить переход голландского футболиста "Аякса" Френки де Йонга, который произойдет в летнее трансферное окно. Также рассматривается кандидатура нынешнего наставника "Аякса" Эрика тен Хага.