Гран-при Испании откроет европейскую часть сезона "Формулы-1"

ТАСС, 10 мая. Программа пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Испании - стартует в пятницу двумя свободными практиками на трассе в Барселоне. Впервые в этом году гонки состоятся на территории Европы.

Начало чемпионата мира проходит полностью под диктовку "Мерседеса" - британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас по два раза поднимались на высшую ступень пьедестала и принесли команде четыре победных дубля подряд. В личном зачете за счет лучшего круга в гонке Гран-при Австралии лидирует Боттас. Конкуренты из "Феррари" пока ничего не могут противопоставить своему главному сопернику. Немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер бывают быстры в свободных практиках, но в квалификациях и основных гонках "Мерседес" включает боевой режим и становится недосягаем для конкурента.

Продолжается черная полоса у единственного представителя России в "королевских гонках" Даниила Квята из "Торо Россо". После хорошей гонки в Австралии, где он заработал одно очко, последовали слабое выступление в Бахрейне, сход из-за механических проблем в Китае и авария в Азербайджане с австралийцем Даниэлем Риккьярдо, виновником которой стал гонщик "Рено". Россиянину необходимо показать хороший результат, чтобы вновь обрести уверенность в своих силах.

Барселона принимает у себя этап чемпионата мира неизменно с 1991 года. Автодром строился по проекту Луиса Переса-Салы, который постарался учесть все лучшие идеи европейских трасс. Гоночный трек включает в себя 16 поворотов - семь левых и девять правых, самыми медленными считаются пятый и десятый. Стартовая прямая имеет протяженность 1047 метров и является самым длинным скоростным отрезком трассы.

Рекордсменом по числу побед на Гран-при Испании является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, который выигрывал здесь шесть раз - в 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах. Среди действующих пилотов трижды лучшим становился Хэмилтон (2014, 2017, 2018), дважды - финн Кими Райкконен (2005, 2008). По одному финишу на первом месте имеют Феттель и голландец Макс Ферстаппен.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).