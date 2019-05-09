Четырьмя встречами стартует 28-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 10 мая. Четыре матча пройдут в субботу в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу. "Оренбург" сыграет с "Уралом", "Динамо" встретится с "Ростовом", "Анжи" примет "Арсенал", а "Локомотиву" будет противостоять "Рубин".

Тур стартует в Оренбурге, где одноименная команда в 11:30 мск начнет встречу с екатеринбургским "Уралом". В турнирной таблице соперников разделяет всего лишь три очка - хозяева с 36 баллами располагаются на восьмом месте, уральцы (33) идут на 11-й строчке. "Оренбург" практически обезопасил себя от участия в переходных матчах, к тому же подопечные Владимира Федотова довольно комфортно чувствуют себя на домашнем стадионе, где в этом сезоне они обыграли московские "Локомотив", "Динамо", а также "Ростов". "Урал" же уступил в двух последних встречах и находится всего в пяти очках от зоны стыковых игр.

В матче первого круга екатерибуржцы дома оказался сильнее со счетом 2:1. Ранее команды встречались в рамках чемпионата дважды, оба раза победу одерживали уральцы. В предстоящем матче "Оренбургу" не поможет полузащитник Сергей Бреев, гости же не имеют кадровых проблем. Главным судьей встречи будет Алексей Еськов (Москва).

На стадионе "Арена-Химки" в 14:30 мск начнется матч между "Динамо" и "Ростовом". Бело-голубые не могут выиграть три тура подряд, а ростовчане не знают побед уже четыре встречи кряду. По этой причине динамовцы рискуют опуститься в зону переходных матчей, а команда из Ростова-на-Дону, идущая на седьмом месте с 37 очками, может выйти из борьбы за путевку в Лигу Европы. "Динамо" занимает 12-ю строчку, набрав 30 баллов.

"Ростов" из-за повреждений потерял полузащитника Тимофея Калачева и защитника Мацея Вилюша. Для продолжения погони за тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком" подопечным Валерия Карпина обязательно нужно побеждать. В матче первого круга команды разошлись миром - 0:0. Предстоящую встречу обслужит арбитр Виталий Мешков (Дмитров).

"Арсенал" в погоне за Лигой Европы, а "Локомотив" грезит о Лиге чемпионов

Третий матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в Каспийске, где "Анжи" примет "Арсенал". Начало встречи - 16:30 мск. Махачкалинская команда, несмотря на тяжелое финансовое положение, борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, но неудача в игре с туляками, вероятно, будет означать вылет в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). На данный момент "Анжи" с 20 очками идет на 15 месте, опережая на один балл красноярский "Енисей".

"Арсенал" же с 42 очками закрепился на шестой строчке, клуб нацелен на решение совершенно противоположных задач. Команда Игоря Черевченко набрала неплохой ход - туляки не проигрывают уже два месяца и борются с московским "Спартаком" за путевку в Лигу Европы. Стремление к историческому достижению станет дополнительным мотивацией для гостей. В матче первого круга "Арсенал" уверенно победил "Анжи" со счетом 2:0, главным арбитром предстоящей игры станет Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Заключительный матч игрового дня пройдет в Москве, где "Локомотив" примет казанский "Рубин". Железнодорожники, в прошлом туре сложившие чемпионские полномочия после триумфа петербургского "Зенита", сконцентрированы на борьбе за вторую строчку, которая дает право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Домашняя встреча с соперником, показывающим нестабильную игру, будет отличной возможностью добавить к набранным 48 очками еще три балла и оторваться от ближайших преследователей - "Краснодара" (47) и московского ЦСКА (45).

В прошлом туре казанцы дома обыграли "Оренбург" со счетом 2:0 и прервали восьмиматчевую серию без побед. С 35 очками "Рубин" занимает 10-е место и уже не рассчитывает на еврокубки. Последний раз казанская команда обыгрывала "Локомотив" в Москве в сезоне-2016/17, матч прошел 29 апреля и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Предстоящую встречу обслужит главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Все матчи начнутся с минуты молчания в память о погибших в самолете, загоревшемся в аэропорту Шереметьево. Жертвами трагедии стал 41 человек.