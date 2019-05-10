Тренер "Арсенала" Эмери после выхода в финал ЛЕ заявил, что гордится своими футболистами

ТАСС, 10 мая. Футболисты английского "Арсенала" сделали все для выхода в финал Лиги Европы, поэтому ими можно городиться. Такое мнение высказал главный тренер британской команды Унаи Эмери, чьи слова приводит телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

В четверг "Арсенал" во втором матче полуфинала Лиги Европы обыграл "Валенсию" в гостях со счетом 4:2. Первая встреча тоже завершилась победой английского клуба - 3:1.

"Очень горжусь футболистами и болельщиками "Арсенала". Игроки сделали все, что было в их силах. Можем гордиться "Арсеналом". Знали, что должны были сохранять спокойствие после первого гола "Валенсии" и контролировать эмоции, им нелегко забить четыре мяча, так как они хорошо организованы", - сказал Эмери.

Специалист возглавлял "Валенсию" в период с 2008 по 2012 годы. Эмери также три раза выигрывал Лигу Европы с испанской "Севильей" (2014, 2015, 2016). Предстоящий финал станет для него четвертым в карьере, во всех предыдущих он одержал победы.

"Трофеи в Лиге Европы? Этот опыт может пригодиться в настоящем. Играть в финале очень сложно. Мы использовали свою возможность пройти туда, очень этому рады", - добавил тренер.

В финале турнира, который пройдет 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе, "Арсенал" встретится с английским "Челси".