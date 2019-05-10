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Лига Европы

Чех: матч "Арсенала" и "Челси" в финале ЛЕ станет замечательным концом карьеры

Голкипер за время своей карьеры выступал в составах обеих лондонских команд, которые 29 мая встретятся в решающей встрече второго по значимости европейского турнира
Петр Чех EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Петр Чех
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 10 мая. Голкипер английского "Арсенала" Петр Чех, ранее также выступавший за лондонский "Челси", заявил, что встреча с бывшей командой в финале Лиги Европы станет замечательным концом его профессиональной карьеры. Слова вратаря приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Арсенал" в четверг одержал победу над "Валенсией" во втором матче полуфинала (4:2) и вышел решающую стадию турнира. В финале подопечные Унаи Эмери встретятся с еще одной английской командой - "Челси".

"У меня нет никаких предпочтений относительно того, с кем играть в финале. Команда, которой удается дойти до этой стадии, всегда этого заслуживает. Матч с бывшим клубом в решающем матче еврокубка будет замечательным концом моей карьеры", - сказал Чех.

Голкипер выступал за "Челси" с 2004 по 2015 годы. В его составе он стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии и трехкратным победителем Кубка лиги, выигрывал Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы. В "Арсенал" Чех перешел летом 2015 года и во второй раз в карьере завоевал Суперкубок Англии. В январе 2019 года футболист объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

"Случаются такие моменты, когда ты приходишь домой после хорошего матча и начинаешь размышлять, стоит ли продолжать выступать. Я предпочту уйти на два года раньше того срока, когда сдуюсь окончательно. Моей мечтой был выход в финал с "Арсеналом". Теперь эта мечта сбылась", - добавил голкипер.

Решающая встреча Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.

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