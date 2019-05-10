"Бостон" победил "Каролину" и повел в серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ

ТАСС, 10 мая. "Бостон" дома обыграл "Каролину" в стартовом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе "Бостона" заброшенными шайбами отметились Стивен Кэмпфер (3-я минута), Маркус Юханссон (43), Патрис Бержерон (43), Брэндон Карло (58) и Кристофер Вагнер (58). У проигравших отличились Себастьян Ахо (4) и Грег Маккегг (30).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился результативной передачей. В эпизоде с голом Ахо 19-летний форвард наносил бросок по воротам, и финн подставил клюшку, аккуратно переправив шайбу в сетку. Всего на счету Свечникова 5 (3+2) очков в текущем плей-офф.

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Бостона". Второй матч пройдет на площадке лидера противостояния в ночь на 12 мая.