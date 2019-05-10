"Филадельфия" сравняла счет в серии 1/4 финала плей-офф НБА против "Торонто"

ТАСС, 10 мая. "Филадельфия" дома обыграла "Торонто" в шестом матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - 112:101. Счет в серии вновь стал равным - 3-3.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард гостей Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл, набрав 29 очков и добавив к ним 12 подборов. Также на его счету пять передач и один перехват.

У "Филадельфии" больше всех очков набрал Джимми Батлер - 25. В активе форвард также шесть подборов и восемь передач. С дабл-даблом завершил встречу центровой команды Джоэл Эмбиид. Он набрал 17 очков и сделал 12 подборов.

Заключительный матч серии состоится в ночь на 12 мая в Торонто.