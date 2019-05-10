Тренер "Челси": клубам АПЛ тяжело играть в конце сезона из-за большого количества матчей

ТАСС, 10 мая. Футбольные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) испытывают проблемы в физическом плане в последние месяцы сезона из-за большого количества матчей. Такое мнение высказал главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри, чьи слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Столичная команда в четверг обыграла немецкий "Айнтрахт" по сумме двух матчей полуфинала плей-офф Лиги Европы. Обе встречи завершились вничью - 1:1, победитель был определен в серии пенальти (4:3).

"Мы не смогли забить второй мяч в первом тайме, затем у нас возникли проблемы. Были хороши в концовке второй половины встречи, в дополнительное время действительно очень устали, как и соперник. Это был прекрасный матч", - сказал Сарри.

"Английской команде тяжело приходится в физическом плане в последние месяцы сезона. Футболисты не могут находиться в очень хорошем состоянии, потому что здесь они играют больше, чем в других странах. Сегодня "Челси" провел 61-й матч. В Италии же играют 50 или 52 матча, а это большая разница", - добавил специалист.

В финале Лиги Европы "Челси" будет противостоять "Арсеналу". Встреча пройдет 29 мая в Баку.