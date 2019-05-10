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Все билеты на матчи ЧМ с участием сборной России по хоккею проданы

По словам организаторов, болельщики проявляют повышенный интерес к играм сборной России на турнире в Словакии
Хоккеисты сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все билеты на матчи сборной России по хоккею в рамках группового этапа чемпионата мира - 2019 в Словакии проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

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Чемпионат мира стартует 10 мая. Сборная России на предварительном этапе сыграет с командами Норвегии (10 мая), Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая). Все встречи российская сборная проведет на стадионе "Ондрей Непела Арена" в Братиславе, который во время турнира вмещает 9774 зрителя.

"Билеты на все матчи сборной России проданы, к матчам с участием россиян присутствует большой интерес со стороны болельщиков", - сообщили в оргкомитете.

Организаторы отметили, что в первую очередь были распроданы билеты на игру 13 мая, когда россияне сыграют с чехами. "Это связано и с огромным интересом к чешской команде", - рассказали в оргкомитете.

В заявку сборной России на турнире вошли 13 игроков из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в том числе лучшие бомбардир и снайпер прошедшего регулярного чемпионата Никита Кучеров и Александр Овечкин. Капитаном команды на турнире будет 36-летний Илья Ковальчук. Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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