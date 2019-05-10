"Портленд" сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф НБА с "Денвером"

ТАСС, 10 мая. "Портленд" на домашнем паркете обыграл "Денвер" со счетом 119:108 в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Портленда" Дэмиан Лиллард, набравший 32 очка и сделавший пять передач и три подбора, еще 30 очков в составе хозяев набрал защитник Си Джей Макколлум. У "Денвера" дабл-дабл оформил Никола Йокич, в активе которого 29 очков, 12 подборов и восемь передач, также дабл-дабл занес себе в актив разыгрывающий гостей Джамал Мюррей, который набрал 24 очка, сделал 10 подборов и отдал пять передач.

"Портленд" в первом раунде обыграл "Оклахому" (счет в серии 4-1), "Денвер" оказался сильнее "Сан-Антонио" (4-3).

"Портленд" сравнял счет в серии до четырех побед - 3-3. Седьмая встреча пройдет в ночь на 13 мая на домашней площадке "Денвера", начало - 02:00 мск.