Чемпион ОИ-2004 по вольной борьбе Гацалов объявил о возвращении в спорт

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Чемпион Олимпиады 2004 года в Афинах и пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов заявил о возвращении в большой спорт и смене спортивного гражданства - один из самых известных российских борцов теперь будет выступать за сборную Армении. Об этом Гацалов рассказал ТАСС.

36-летний Гацалов в 2016 году не смог пробиться в олимпийский состав сборной России, уступив в финале чемпионата России Анзору Болтукаеву в весовой категории до 97 кг, турнир в Якутске был отборочным к Олимпийский играм в Рио-де-Жанейро. Болтукаев на Играх-2016 дальше первого круга пройти не смог, позже атлет был дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение антидопинговых правил на чемпионате Европы - 2017. Гацалов же в марте 2017 года начал работу тренером в сборной Казахстана.

"Я решил возобновить карьеру, снова хочу попробовать свои силы на большом ковре, на который я в последний раз выходил в 2016 году на чемпионате России в Якутске. Спустя три года я чувствую в себе силы и желание закончить этот цикл, показав достойный результат, мотивации и желания у меня немало, я делаю ради достижения этой цели все, что могу", - рассказал Гацалов.

"Я остаюсь гражданином Российской Федерации, но в спорте есть такое понятие, как спортивное гражданство - спортсмен может представлять другую страну, я буду выступать за Армению. Я никогда не боялся конкуренции, любому виду спорта она добавляет зрелищности и азарта. Конкуренция внутри России - это одно, но когда ты повышаешь ее на мировом борцовском ковре, уже другое", - сказал Гацалов, комментируя переход в сборную Армении.

"Был и остаюсь патриотом России"

"У нас в России спортивная борьба - один из популярнейших видов спорта, но и во всем мире она набрала серьезные обороты. Я буду счастлив, если смогу показать нашему борцовскому миру красоту этого вида спорта, - подчеркнул олимпийский чемпион. - Я был и остаюсь патриотом России, я люблю свою страну, но президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Геразиевич Мамиашвили не просто так иногда отпускает ребят выступать за другие страны. На мой взгляд, это также огромный вклад в популяризацию борьбы во всем мире, не случайно мы так часто видим на борцовских коврах ребят, воспитанных нашей школой борьбы".

В весовой категории до 97 кг, в которой готовится выступать Гацалов, борется олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и его принципиальный соперник американец Кайл Снайдер. После перерыва в эту категорию также возвращается известный иранский борец Реза Яздани. "Такая высокая конкуренция не может не привлекать мировое внимание, это и есть популяризация борьбы", - подчеркнул Гацалов.

"Рассчитываю набрать хорошую форму к чемпионату мира в Казахстане (турнир пройдет с 14 по 22 сентября 2019 года - прим. ТАСС), тем более что он будет лицензионным к Играм. Если все получится, пробьюсь на Игры. Это мой пятый олимпийский цикл, но я очень люблю свое дело, я предан борьбе, чувствую в себе силы и энергию", - отметил борец.

Время проходит - характер крепчает

"Мне кажется, что многие спортсмены слишком рано оставляют борцовский ковер из-за проигрышей и неудач, сдаются, думают, что ничего дальше не получится. Но время проходит, психология меняется, а характер становится крепче, вот поэтому некоторые все-таки возвращаются. Да, за это время приходит молодежь, но ты анализируешь свой результат, идешь дальше, ведь ошибки должны нас учить", - считает Гацалов.

"Если в тебе есть силы, значит ты можешь, если сомневаешься, то лучше не начинать, а возраст - это барьер, которым мы сами себя ограждаем. Но и в 35 лет человек молод и силен, а с годами приходит и серьезный опыт. Да, тяжело держать режим, но мы же умеем это делать ради результата, мы - борцы, я своим примером хочу показать - не сдавайтесь, все в этой жизни возможно. Просто надо очень постараться", - подчеркнул пятикратный чемпион мира.

В полуфинале олимпийского турнира в Афинах Гацалов победил американца и будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Даниэля Кормье. В 2006 году Гацалов выиграл чемпионат России, а также чемпионаты мира и Европы, и был признан лучшим борцом года. На первых Европейских играх в Баку в 2015-м Гацалов был капитаном и знаменосцем сборной России. Помимо золота Олимпиады и пяти побед на чемпионатах мира, в активе борца три золотые медали чемпионатов Европы, последнюю медаль на крупных турнирах Гацалов завоевал в 2014 году, став третьим на чемпионате мира в Ташкенте.