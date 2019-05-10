СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский любительский хоккейный клуб "Скон-Урал" стал победителем Ночной хоккейной лиги в самом престижном и представительном дивизионе "Любитель 40+", команда получит грант Министерства спорта РФ на строительство крытой ледовой арены в своем регионе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу в финальном матче хоккеисты "Скон-Урала" в упорной борьбе обыграли калининградский клуб "Запад России" со счетом 2:1, исход встречи решился в самом конце матча. Финальную встречу, которая состоялась на арене "Айсберг", посетило порядка 1,5 тыс. зрителей.

Команда из Екатеринбурга в третий раз стала победителем Ночной хоккейной лиги и обладателем Кубка Крутова. Благодаря любителям в Екатеринбурге уже функционирует новая "Дацюк-Арена", а летом откроется "Арена-Авто". Ранее победы одерживали такие любительские команды из Екатеринбурга, как "Неоплан" (2014) и "Авто" (2016). Первыми трехкратными победителями турнира стали Вадим Елсаков, Алексей Тютяев и Алексей Патрушев, ранее выступавшие за "Неоплан" и "Авто".

После финала поздравили и наградили победителей медалями заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Михаил Дегтярев, министр спорта Краснодарского края Андрей Марков, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов. Кубок победителей Ночной хоккейной лиги назван в честь двукратного олимпийского чемпиона Владимира Крутова, награда была основана в 2015 году, ранее победители награждались Кубком победителя Фестиваля.

Ночная хоккейная лига - ведущая российская любительская спортивная организация, фактически - любительский чемпионат страны по хоккею. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача Ночной лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения. Участие в Фестивале Ночной хоккейной лиги могут принять все желающие из всех регионов России.

Фестиваль Ночной хоккейной лиги проходит в два этапа: отборочный и финальный. Отборочные соревнования проводятся с сентября по апрель в субъектах Российской Федерации по трем дивизионам: "Любитель 40+", "Любитель 18+ Лига Мечты", "Любитель 18+ Лига Надежд". Финальный турнир с участием победителей отборочного этапа в регионах с 2013 года неизменно проходит в Сочи.