Футболист "Барселоны" Суарес перенесет операцию на колене

ТАСС, 10 мая. Уругвайский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес перенесет артроскопическую операцию на мениске правого колена. Об этом в пятницу сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу испанского клуба.

Во вторник "Барселона" на выезде уступила английскому "Ливерпулю" со счетом 0:4 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и завершила выступление в турнире, несмотря на домашнюю победу (3:0). После матча врачи испанского клуба диагностировали у Суареса повреждение мениска правого колена. Восстановление футболиста предположительно займет от четырех до шести недель.

В текущем сезоне Суарес провел за "Барселону" 49 матчей в различных турнирах, где забил 25 мячей и отдал 13 результативных передач. Соглашение 32-летнего форварда с каталонцами действует до лета 2021 года.

"Барселоне", досрочно оформившей чемпионство после 35-го тура, осталось провести два матча в национальном первенстве против "Хетафе" дома и "Эйбара" на выезде, а также сыграть в финале Кубка Испании против "Валенсии".