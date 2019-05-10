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Футбол в Испании

Футболист "Барселоны" Суарес перенесет операцию на колене

Уругвайский нападающий пропустит остаток сезона

ТАСС, 10 мая. Уругвайский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес перенесет артроскопическую операцию на мениске правого колена. Об этом в пятницу сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу испанского клуба.

Во вторник "Барселона" на выезде уступила английскому "Ливерпулю" со счетом 0:4 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и завершила выступление в турнире, несмотря на домашнюю победу (3:0). После матча врачи испанского клуба диагностировали у Суареса повреждение мениска правого колена. Восстановление футболиста предположительно займет от четырех до шести недель.

В текущем сезоне Суарес провел за "Барселону" 49 матчей в различных турнирах, где забил 25 мячей и отдал 13 результативных передач. Соглашение 32-летнего форварда с каталонцами действует до лета 2021 года.

"Барселоне", досрочно оформившей чемпионство после 35-го тура, осталось провести два матча в национальном первенстве против "Хетафе" дома и "Эйбара" на выезде, а также сыграть в финале Кубка Испании против "Валенсии".

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