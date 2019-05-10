Российские синхронистки выиграли техническую программу на Кубке Европы

ТАСС, 10 мая. Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в технической программе Кубка Европы, который проходит в Санкт-Петербурге.

Сборная России в составе Анастасии Архиповской, Влады Чигаревой, Майи Дорошко, Марины Голядкиной, Вероники Калининой, Полины Комар, Аллы Шишкиной и Марии Шурочкиной показали результат 95,2961 балла. Второе место заняла сборная Испании (89,7351), бронза досталась представительницам Греции (84,7804).

Кубок Европы является квалификационным турниром к Олимпийским играм 2020 года, в программу Олимпийских игр входят групповые соревнования и соревнования дуэтов. Победитель соревнований в Санкт-Петербурге по итогам двух программ в каждой из дисциплин получит прямую путевку на Игры в Токио.

Кубок Европы по синхронному плаванию завершится 12 мая произвольной программой среди смешанных дуэтов. Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.