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Бондарь и Минибаев стали вторыми в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии

Золото завоевали китайцы китайцы Хао Ян и Цзюньцзе Лянь
Александр Бондарь и Виктор Минибаев EPA/Zoltan Mathe
Описание
Александр Бондарь и Виктор Минибаев
© EPA/Zoltan Mathe

КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев заняли второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки на этапе Мировой серии, который проходит в Казани. Спортсмены показали результат 403,02 балла.

Победили китайцы Хао Ян и Цзюньцзе Лянь, набравшие 444,18 балла, третье место заняли британцы Мэттью Ли и Дэйли Томас (395,82).

Бондарь и Минибаев выступают в синхронных прыжках с 2015 года. Спортсмены являются чемпионами Европы и серебряными призерами чемпионата мира.

Этап Мировой серии в Казани завершится 12 мая.

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