УЕФА заявил, что у Мхитаряна не будет проблем со въездом в Азербайджан на финал ЛЕ

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана заверила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в том, что у армянского полузащитника английского клуба "Арсенал" Генриха Мхитаряна не возникнет проблем со въездом в страну, где 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси" в финале Лиги Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

В ночь на пятницу "Арсенал" и "Челси" вышли в финал второго по значимости еврокубкового турнира, пройдя испанскую "Валенсию" и немецкий "Айнтрахт" соответственно.

"Рассылка писем в футбольные ассоциации, клубы и посольства с целью получения виз игроками для участия в матчах под эгидой УЕФА в других странах - стандартная для организации процедура. В этом отношении УЕФА и "Арсенал" запросили подтверждение, а Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем со въездом и пребыванием в стране, а также, что будут приняты все необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении УЕФА.

Мхитарян во время выступлений за дортмундскую "Боруссию" в 2015 году не принимал участия в выездном матче Лиги Европы против азербайджанской "Габалы" (3:1) из соображений безопасности. В этом сезоне полузащитник пропустил игру группового турнира против "Карабаха" (3:0), которая прошла в Баку. Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объяснил отсутствие игрока тем, что он "не может путешествовать сюда", а тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов предположил, что клуб мог оградить футболиста от давления, которое ждало бы его в случае появления в Азербайджане.

Армянский игрок в этом сезоне провел в Лиге Европы 11 матчей, отдав три голевые передачи и получив две желтые карточки.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в период с 1992 по 1994 год Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.