{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Обладательница серебра ОИ-2016 в спортивной ходьбе Гонсалес дисквалифицирована за допинг

30-летняя легкоатлетка обвиняется в использовании тренболона

ТАСС, 10 мая. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в спортивной ходьбе мексиканка Мария Гонсалес дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщил независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).

Отмечается, что 30-летняя спортсменка обвиняется в использовании запрещенных веществ (эпитренболон и тренболон) или метода. Дисквалификация Гонсалес будет отсчитываться с 16 ноября 2018 года, при этом результаты спортсменки в период с 17 октября по 16 ноября 2018 года будут аннулированы.

Помимо серебра Олимпийских игр, Гонсалес дважды побеждала на командном чемпионате мира по ходьбе (2016, 2018), также в ее активе серебро мирового первенства (2017) и золото Панамериканских игр (2015) в личных соревнованиях.

СМИ: футболист "Порту" Пепе предлагал деньги игроку "Риу Аве" за победу над "Бенфикой"
Источник отмечает, что заявление об инциденте с доказательствами уже поступило в португальскую полицию и прокуратуру
Читать полностью