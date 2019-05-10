Обладательница серебра ОИ-2016 в спортивной ходьбе Гонсалес дисквалифицирована за допинг

ТАСС, 10 мая. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в спортивной ходьбе мексиканка Мария Гонсалес дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщил независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).

Отмечается, что 30-летняя спортсменка обвиняется в использовании запрещенных веществ (эпитренболон и тренболон) или метода. Дисквалификация Гонсалес будет отсчитываться с 16 ноября 2018 года, при этом результаты спортсменки в период с 17 октября по 16 ноября 2018 года будут аннулированы.

Помимо серебра Олимпийских игр, Гонсалес дважды побеждала на командном чемпионате мира по ходьбе (2016, 2018), также в ее активе серебро мирового первенства (2017) и золото Панамериканских игр (2015) в личных соревнованиях.