СМИ: футболист "Порту" Пепе предлагал деньги игроку "Риу Аве" за победу над "Бенфикой"

ТАСС, 10 мая. Защитник "Порту" Пепе предлагал деньги футболисту "Риу Аве" Фабио Коэнтрау €600 тыс. за победу над "Бенфикой" в матче 33-го тура чемпионата Португалии по футболу. Об этом в пятницу сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Gonfia La Rete.

По информации источника, заявление об инциденте с прикрепленными доказательствами поступило в полицию и прокуратуру от анонимного источника. Отмечается, что Пепе решил предложить деньги Коэнтрау, так как футболисты хорошо знакомы по выступлению за испанский "Реал" и сборную Португалии.

За два тура до окончания чемпионата Португалии в турнирной таблице "Порту" отстает от лидирующей "Бенфики" на два очка, в активе подопечных Сержиу Консейсау 79 очков после 32 матчей. "Риу Аве" идет седьмым, имея в активе 42 очков после 32 встреч.

Матч между "Бенфикой" и "Риу Аве" состоится 12 мая на домашнем стадионе клуба из Вила-ду-Конди.