Власенко уверен, что российские синхронистки отберутся на ОИ-2020 на Кубке Европы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российским синхронисткам по силам завоевать путевки на Олимпийские игры в Токио на Кубке Европы в Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.

Кубок Европы является квалификационным турниром к Играм 2020 года, в программу Олимпиады входят групповые соревнования и соревнования дуэтов. Победители Кубка Европы по итогам двух программ в каждой из дисциплин получат прямые путевки на Игры в Токио.

"Уверен, что наши девушки смогут завоевать лицензии уже в ближайшие два дня в Санкт-Петербурге - это их главная задача на этот старт. С нашей командой работают просто фантастические тренеры - Татьяна Покровская и Татьяна Данченко, - сказал Власенко. - Уверенности в результате добавляет и фантастическое выступление наших девушек на этапе Мировой серии в Токио".

Власенко подчеркнул высокий уровень организации старта. "Мы постарались организовать эти соревнования на уровне Олимпийские игр - фантастический бассейн, великолепный персонал, самые лучшие условия для гостей и участников, - отметил он. - Думаю, Дворец водных видов спорта в Санкт-Петербурге заслуживает стартов самого высокого международного уровня, и не только в синхронном плавании".

В соревновании дуэтов в турнире участвуют лидеры сборной России - Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, в групповых упражнениях в Санкт-Петербурге выступают Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Варвара Субботина, Марина Голядкина Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Полина Комар и Майя Дорошко. Россиянки лидируют в командных соревнованиях после исполнения технической программы.

Кубок Европы по синхронному плаванию завершится 12 мая. В турнире принимают участие спортсмены из 18 стран. Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.