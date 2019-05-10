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Допинг в спорте

МОК аннулировал результат легкоатлетки Радевичи на ОИ-2012 из-за употребления допинга

В крови латвийской спортсменки были обнаружены следы анаболического стероида оксандролона
Инета Радевича EPA/KAI FOERSTERLING
Описание
Инета Радевича
© EPA/KAI FOERSTERLING

ТАСС, 10 мая. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат латвийской прыгуньи в длину Инеты Радевичи на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

После повторной проверки допинг-пробы Радевичи с Олимпиады-2012, где она заняла четвертое место, в ее крови были обнаружены следы анаболического стероида оксандролона. В ноябре 2018 года в отношении спортсменки была применена временная дисквалификация со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Также МОК аннулировал результат обладательницы двух бронзовых наград мирового первенства тяжелоатлетки из Армении Мелине Далузян из-за наличия в ее крови запрещенной субстанции, метаболитов или маркеров.

37-летняя Радевича стала третьим дисквалифицированным финалистом женского турнира по прыжкам в длину в Лондоне. До этого после положительных допинг-проб были дисквалифицированы россиянка Надежда Назарова и белорусская спортсменка Настасья Мирончик-Иванова.

Радевиче принадлежит рекорд Латвии в прыжках в длину. В 2010 году спортсменка выиграла чемпионат Европы, а годом позже завоевала золотую медаль чемпионата мира. В ноябре 2018 года Радевича объявила об уходе с поста президента Латвийской ассоциации легкой атлетики, который она занимала с 2017 года. В активе 31-летней Далузян, помимо двух бронзовых медалей чемпионата мира, две золотых и одна серебряная награды первенства Европы.

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