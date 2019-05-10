Садулаев: возвращение Гацалова в спорт стало хорошей новостью для борцовского сообщества

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Возобновление карьеры олимпийским чемпионом 2004 года Хаджимурадом Гацаловым является хорошей новостью для спортивной борьбы всего мира, его возвращение сделает вид спорта еще популярнее. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро, трехкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев.

Как ранее сообщил ТАСС, 36-летний Гацалов принял решение возобновить карьеру и побороться за право участия в Олимпийских играх 2020 года в весовой категории до 97 кг в составе сборной Армении. В этом же весе выступает и лидер российской сборной Садулаев, а также олимпийский чемпион американец Кайл Снайдер. После перерыва в эту категорию также возвращается известный иранский борец Реза Яздани.

"Возвращение Гацалова - хорошая новость для мировой борьбы, это послужит еще большей популяризации нашего вида спорта. Когда я только попал в сборную, он уже был ее капитаном, ее лидером. За его плечами большой опыт, у него есть своя армия болельщиков, а всем любителям нашего спорта будет интересно, сможет ли он вернуться на прежний уровень", - сказал 22-летний Садулаев.

"Лично для меня его решение послужит дополнительной мотивацией. Теперь точно нельзя будет расслабиться. Не зря говорят, что конкуренция - двигатель прогресса, будем работать еще усерднее", - подчеркнул Садулаев.

В полуфинале олимпийского турнира в Афинах Гацалов победил американца и будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Даниэля Кормье. В 2006 году Гацалов выиграл чемпионат России, а также чемпионаты мира и Европы, а по итогам года был признан лучшим борцом. На первых Европейских играх в Баку в 2015-м Гацалов был капитаном и знаменосцем сборной России. Помимо золота Олимпиады в Афинах, в активе Гацалова пять побед на чемпионатах мира и три золотые медали чемпионатов Европы.