Карпин: "Ростов" не рассчитывал на ничью в матче с "Динамо", но это хороший результат

ХИМКИ /Московская область/, 10 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" назвал ничью в матче 28-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) хорошим результатом. Об этом он сказал журналистам на послематчевой пресс-конференции.

"Перед игрой не рассчитывали на ничью. По тому, как складывалась игра, - ничья это хороший результат", - сказал Карпин.

"У [Сергея] Паршивлюка травма плеча, у [Рагнара] Сигурдссона - сотрясение, - отметил он. - Отсутствие [Романа] Еременко? Он получил повреждение на вчерашней тренировке".

"Тяжелая игра, в принципе, ожидали, что "Ростов" будет хорошо обороняться - и количественно, и качественно. Знали, готовились к этому. Считаю, что создали предостаточно моментов, даже против "Ростова". Но, к сожалению, чтобы выиграть, нужно забивать, сегодня у нас это не получилось", - сказал главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.

После матча "Ростов" с 38 очками продолжает занимать седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, "Динамо" с 31 баллом располагается на 12-й строчке. В 29-м туре команда Карпина на своем поле 19 мая примет "Зенит", который уже досрочно выиграл золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые в этот же день в Красноярске сыграют с местным "Енисеем".