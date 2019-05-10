Боксер Усик может дебютировать в супертяжелом весе боем против Джошуа в декабре

ТАСС, 10 мая. Украинский боксер Александр Усик может провести первый бой в супертяжелом весе в декабре против британца Энтони Джошуа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу главы промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирна в Twitter.

Дебютный поединок украинца против камерунца Карлоса Такама в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая в США, но был отменен из-за травмы Усика. Ранее Усик отказался от титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым, объяснив это тем, что он решил перейти в новую весовую категорию.

"Усик выбыл из боя из-за травмы. Но он будет обязательным претендентом на пояс Джошуа, так что поединок может пройти в декабре", - написал Хирн.

Украинский боксер провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав британца Тони Беллью в поединке в первом тяжелом весе. В этой категории он владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии, в финале этого турнира он победил россиянина Мурата Гассиева, объединив четыре чемпионских пояса.

29-летний Джошуа является чемпионом мира по версиям IBF, WBA (с приставкой "супер") и WBO. В сентябре 2018 года боксер победил россиянина Александра Поветкина техническим нокаутом в седьмом раунде. На счету британца 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения.