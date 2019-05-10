Путин наградил команду из Екатеринбурга, в третий раз выигравшую Ночную хоккейную лигу

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил екатеринбургской любительской команде "Скон-Урал", победившей в Ночной хоккейной лиге в дивизионе "Любитель 40+", сертификат на строительство крытого ледового катка в ее регионе.

Глава государства вручил награду в ледовом дворце "Большой" в Сочи, где в пятницу также состоится гала-матч Ночной хоккейной лиги. Президент по традиции ежегодно принимает участие в этом матче, играя в свитере под номером 11 в составе команды "Легенды хоккея". Против этой команды играет "Сборная Ночной хоккейной лиги".

Ранее в пятницу "Скон-Урал" со счетом 2:1 обыграл калининградской клуб "Запад России" и в третий раз стал победителем Ночной хоккейной лиги и обладателем Кубка Крутова.