Столыпин считает, что судья Еськов нормально отработал матч "Оренбург" - "Урал"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Арбитр Алексей Еськов нормально отработал матч 28-го тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и екатеринбургским "Уралом". Таким мнением с ТАСС в пятницу по телефону поделился член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин.

Игра прошла в пятницу в Оренбурге и завершилась вничью со счетом 2:2. Позднее в беседе с ТАСС президент "Урала" Григорий Иванов раскритиковал работу Еськова.

"С трибуны смотрел эпизоды, повторы не видел, сложно оценить, но, думаю, он одинаково судил что в одну, что в другую сторону, если смотреть объективно. Не видел ничего такого, вроде судил как обычно. Обижаться нужно на то, что мы не реализовали свои моменты, это главная обида. А судья что, забивать должен?" - сказал Столыпин.

"Обидно, конечно, чуть-чуть не хватило, немного не повезло в концовке, болельщики переживают, но что сделаешь? Наша команда атаковала больше, я считаю, было намного больше моментов, их хватило на две игры. Такая игра нравится зрителям, но результат не совсем понравился. Ожидали, что выиграем, но случилось как случилось", - добавил он.

После 28 игр "Оренбург" набрал 37 очков и гарантировал себе место в Российской премьер-лиге на следующий сезон. "Самое главное, что мы уже железно не вылетаем, этот матч все решил. Уже один раз мы вылетали, это давило на игроков, поэтому даже одного набранного очка нам хватило, чтобы конкуренты нас не догнали. Поэтому следующая игра будет для нас более раскрепощенная, возможно, будет результат другой, будем забивать", - заключил Столыпин.

В следующем туре "Оренбург" в гостях сыграет с "Уфой". Матч пройдет 18 мая.