Шунич: проблемы с реализацией у футболистов "Динамо" связаны со страхом

ХИМКИ /Московская область/, 10 мая. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Динамо" не используют созданные шансы из-за чувства страха, который возникает в решающий момент. Такое мнение в разговоре с журналистами после матча 28-го тура чемпионата России против "Ростова" высказал защитник бело-голубых Тони Шунич.

Встреча прошла в Химках в пятницу и завершилась со счетом 0:0.

"По качеству это был один из наших лучших матчей, - сказал Шунич. - Не припомню, чтобы у "Ростова" были моменты. Мы старались, но не смогли забить".

"Мы сами не можем понять, почему не получается забить. Это больше связано с психологией. Видимо, у нас возникает страх, когда создаем опасные моменты", - добавил он.

Также защитник отметил хорошую игру вратаря соперников Сергея Песьякова, который в нескольких моментах не позволил "Динамо" отличиться.