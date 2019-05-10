Двукратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Ли Сан Хва завершила карьеру

ТАСС, 10 мая. Южнокорейская конькобежка Ли Сан Хва приняла решение завершить карьеру. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на пресс-релиз спортсменки.

30-летняя Ли Сан Хва сообщила, что официальная церемония ее прощания со спортом состоится в следующий четверг.

После Олимпиады-2018 в Пхёнчхане спортсменка заявила, что потеряла скорость из-за хронической травмы колена, но планирует выступить еще на нескольких стартах.

Ли Сан Хва с результатом 36,36 секунды является действующей рекордсменкой мира на дистанции 500 м. В этой дисциплине она дважды становилась олимпийской чемпионкой (2010, 2014) и выиграла серебро Олимпийских игр (2018). Также она является трехкратной чемпионкой мира (2012, 2013 и 2016), серебряным и дважды бронзовым призером турнира на 500 м, чемпионкой мира в спринтерском многоборье (2010), победительницей Универсиады (2007, 2009).