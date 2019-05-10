Гаджиев обеспокоен тем, что "Анжи" может прекратить существование

В пятницу "Анжи" проиграл тульскому "Арсеналу" и досрочно вылетел из премьер-лиги. Махачкалинский клуб с начала сезона имеет финансовые проблемы. Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) выделила "Анжи" денежный транш, чтобы помочь команде доиграть нынешний сезон. Также клуб заключил партнерское соглашение с букмекерской компанией, которое рассчитано до конца сезона.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" Гаджи Гаджиев считает, что клуб может прекратить свое существование, и обеспокоен за его будущее. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу.

"Есть тревога за будущее клуба и непонимание многих процессов, которые складываются не только в Махачкале, но и во всем российском футболе. Вылет из премьер-лиги - это не такая трагедия, как прекращение своего существования. Упасть в первую лигу не страшно, страшно, если клуб прекратит свое существование, такое может случиться, - считает Гаджиев. - Если "Анжи" не сможет подтвердить свой статус, то прекратит существование, а чтобы подтвердить статус, надо рассчитаться с долгами, это более страшная проблема, чем спортивная".

Специалист отметил хорошую работу тренера махачкалинской команды Магомеда Адиева. "С тренером у "Анжи" все в порядке, он нормально работает, я в будущем не планирую работать тренером. В силу своих возможностей я старался помогать, общался с официальными лицами, но мои возможности, к сожалению, ограничены. "Анжи" может помочь руководство республики или лицо с финансовыми вливаниями", - подчеркнул Гаджиев.

"В таких условиях было крайне тяжело. Премьер-лига предъявляет к клубам несколько другие требования, а когда клуб находится в таком состоянии, то не хватает ресурса для соответствующего комплектования. Можно сказать добрые слова в адрес тренера и игроков, которые, несмотря на такую крайне сложную ситуацию, держались как могли", - заключил собеседник агентства.

"Анжи" является бронзовым призером чемпионата России сезона-2012/13. Дважды команда играла в финале Кубка страны (2001, 2013).