Тренер "Анжи" Адиев: клуб близок к прекращению существования

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Ситуация вокруг футбольного клуба "Анжи" складывается таким образом, что команда может прекратить существование. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды из Махачкалы Магомед Адиев.

В пятницу "Анжи" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" (0:1) и лишился шансов сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Пока все идет к прекращению существования, - сказал Адиев. - Будем надеяться на то, что за оставшееся [до конца сезона] время найдутся люди, которым небезразлична судьба "Анжи", и они помогут клубу хотя бы сохранить профессиональный статус. Ведутся ли переговоры с потенциальными спонсорами? Я этой ситуации не касаюсь - заточен на спортивной составляющей".

С 2010 года "Анжи" лишь один сезон (2014/15) провел вне элитного дивизиона чемпионата России. В прошлом розыгрыше "Анжи" занял 14-е место и вылетел из премьер-лиги, уступив в переходных матчах красноярскому "Енисею". Однако из-за лишения лицензии пермского "Амкара" махачкалинцы остались в высшем дивизионе.