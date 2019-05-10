Руководство ФК "Анжи" не предлагало новый контракт тренеру Адиеву

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Анжи" не обращалось к главному тренеру команды Магомеду Адиеву с предложением продлить истекающий летом 2019 года контракт. Об этом Адиев сообщил ТАСС.

В пятницу клуб из Махачкалы на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" (0:1) и лишился шансов сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ). Главный тренер выразил ТАСС обеспокоенность по поводу будущего команды. По его мнению, все идет к тому, что клуб прекратит свое существование.

"Если даже клуб сохранит профессиональный статус, на что я очень рассчитываю, у меня в любом случае заканчивается контракт, и я буду рассматривать варианты дальнейшего продолжения карьеры. Посмотрим, как будут идти дела у "Анжи", какие будут предложения - а там уже буду решать".

"Предлагало ли руководство "Анжи" мне новый контракт? Думаю, клубу сейчас не до этого - у нас очень глубокий финансовый кризис. Руководители клуба сейчас больше озабочены тем, как сохранить профессиональный статус клуба", - отметил он.

Адиев был назначен на пост главного тренера "Анжи" летом 2018 года. Под его руководством команда не смогла сохранить место в элите российского футбола, в 28 матчах потерпев 18 поражений, пять раз сыграв вничью и одержав пять побед.