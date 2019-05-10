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Борис Михайлов: хоккеисты сборной России справились с волнением в первом матче ЧМ

В стартовом матче турнира в группе B россияне победили норвежцев со счетом 5:2
Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Борис Михайлов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Борис Михайлов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею справилась с волнением и хорошо настроилась на стартовый матч чемпионата мира с командой Норвегии. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал двукратный олимпийский чемпион, бывший тренер сборной России Борис Михайлов.

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В первом матче группового этапа сборная России переиграла команду Норвегии со счетом 5:2.

"Выводы по качеству игры делать еще рано. Мне понравился настрой с первых минут, добились хорошего результата. Удалось справиться с волнением, важно, что забросили в большинстве. Я думаю, что все идет по плану, следующую игру команда должна провести еще лучше", - отметил Михайлов.

По ходу встречи россияне вели со счетом 5:0, но пропустили две шайбы в последние пять минут. "Концовку смазали. По причинам этого обращайтесь к тренерскому составу. При любом счете нельзя расслабляться", - сказал Михайлов.

Тройка Кирилл Капризов - Евгений Кузнецов - Александр Овечкин не набрала ни одного очка по системе "гол+пас". "Я не хочу вдаваться в подробности и разбирать по звеньям. В целом команда выглядела мобильно. Кто-то забил сегодня, кто-то отличится в другой игре", - заключил собеседник агентства.

В следующем матче сборная России 12 мая встретится с командой Австрии.

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