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Хоккеист сборной России Гавриков считает, что не имел права пропустить матч с норвежцами

Российская команда в первом матче чемпионата мира победила норвежцев со счетом 5:2

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков считает, что обязан был сыграть в матче чемпионата мира против команды Норвегии, несмотря на проблемы с акклиматизацией. Об этом он рассказал журналистам.

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Сборная России в пятницу одержала победу над норвежцами со счетом 5:2 в первом матче на чемпионате мира в Словакии. Защитник "Коламбуса" присоединился к команде в день игры и был заявлен на матч шестым защитником.

"Понятно, что ночь была скомканной, смена часовых поясов, хотелось спать перед игрой. Почему хотелось сыграть? Было много причин, одна из них состояла в том, что если я не буду играть, то ребята будут действовать в пять защитников, и с моей стороны это было бы некрасиво. Я какое-то время сыграл, принес пользу команде и считаю, что сделал правильно", - сказал Гавриков.

В следующем матче сборная России 12 мая встретится с командой Австрии.

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