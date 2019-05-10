Потанин: звездный состав сборной России добавит престижа чемпионату мира по хоккею

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею, вызвав на чемпионат мира многих статусных игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), добавит престижа стартовавшему в Словакии турниру. Такое мнение журналистам в пятницу после гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи высказал глава "Норникеля" Владимир Потанин.

В пятницу сборная России одержала победу над командой Норвегии со счетом 5:2 в первом матче на чемпионате мира.

"Честно говоря, соперник сейчас не тот, чтобы сильно переживать, - сказал Потанин. - Конечно, проходных соперников не бывает, тем не менее Норвегия - это не та команда, которую мы не должны обыгрывать. Приехали звезды, давно у нас не было такого звездного состава на чемпионате мира, я думаю, это создает определенную моду: теперь и канадцы, и шведы, и американцы тоже будут привозить сильнейших".

"Когда Овечкин, Кузнецов, Кучеров, Малкин, надеюсь, покажут себя и выиграют, всем будет завидно, все будут сильнейших отправлять, и чемпионат мира снова станет престижным турниром. От нашей сборной мы всегда ждем победы, а в таком составе мы просто должны побеждать", - добавил Потанин.

В декабре компания "Норникель" подписала договор о сотрудничестве с Федерацией хоккея России. Основное направление сотрудничества - развитие национальной программы подготовки российских хоккеистов, а также поддержка комплексной подготовки сборных России по хоккею к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Чемпионат мира по хоккею завершится 26 мая.