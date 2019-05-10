Малкин: российские хоккеисты пропустили две шайбы от норвежцев из-за расслабленности

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею пропустила две шайбы в концовке стартовой встречи чемпионата мира с командой Норвегии из-за собственной расслабленности. Об этом журналистам в пятницу рассказал нападающий российской сборной Евгений Малкин.

Матч между сборными России и Норвегии завершился со счетом 5:2.

"Это наша ошибка, не помогли Василевскому (вратарь сборной России) сыграть "на ноль". Будем это разбирать. Как бы игра не складывалась, нужно играть 60 минут, и такая расслабленность в конце смазала всю игру", - отметил Малкин.

Сборная России трижды реализовала численное преимущество, Малкин отдал две голевые передачи на Евгения Дадонова. "Мы работали над большинством, не все получалось, конечно, меняли звенья, сейчас нашли новое звено, первый раз сыграли вместе, и довольно неплохо было. Будем стараться дальше: забили "пять на четыре", но "пять на пять" тоже надо забивать. Большинство должно было пойти, мы его наигрывали, норвежцы дали нам забить, Дадонов здорово открывался, мне оставалось только отдать ему в касание, и он забивал", - рассказал Малкин.

"Я не меняю свою игру кардинально при смене партнеров в звене, но я понимаю, что когда я играю с Кучеровым, то он больше владеет шайбой. Когда я с Дадоновым, он старается искать меня. Это надо чувствовать игру, и я как центральный нападающий должен подстраиваться под своих крайних. Поэтому сегодня с Дадоновым и Григоренко мы старались больше времени проводить в их зоне и владеть шайбой", - пояснил форвард российской сборной.

В следующем матче сборная России 12 мая сыграет с командой Австрии.