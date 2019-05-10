Кучеров: матчи Евротура помогли сборной России по хоккею адаптироваться перед ЧМ

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /ТАСС/. Игры на заключительном этапе Евротура помогли большинству хоккеистов сборной России адаптироваться к новым условиям перед чемпионатом мира. Такое мнение журналистам после первого матча турнира высказал нападающий команды Никита Кучеров.

Кучеров забросил шайбу в матче с норвежцами, в котором россияне победили со счетом 5:2. До чемпионата мира сборная России практически в том же составе провела три матча заключительного этапа Евротура.

"Те первые игры на Евротуре помогли, дали возможность втянуться, ребята давно не играли, привыкли. Сегодня мы чувствовали себя лучше, комфортней на льду. Надеюсь, будет лучше и лучше", - сказал Кучеров.

Обе шайбы россияне пропустили от норвежцев в третьем периоде. "Надо отдать соперникам должное, они провели хороший матч, старались, бились. Надо улучшать игру в защите, не давать сопернику столько возможности бросать, играть проще. Завтра обсудим эти моменты", - отметил он.

Следующий матч россияне проведут со сборной Австрии 12 мая.