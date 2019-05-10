Сборная России по футболу завершила выступление на юношеском ЧЕ, уступив команде Венгрии

ТАСС, 10 мая. Футболисты юношеской сборной России (игроки не старше 17 лет) проиграли сборной Венгрии со счетом 2:3 в третьем матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Ирландии.

В составе венгерской команды голы забили Ондраш Немет (34-я и 90-я минуты) и Самуэль Майор (71). У россиян отличились Егор Шаповалов (20) и Аслан Муталиев (87).

В двух первых матчах группового этапа сборная России дважды проиграла - исландцам (2:3) и португальцам (1:2). В группе С россияне стали четвертыми, проиграв во всех матчах. Вышли из группы, заняв первые два места, венгры (9 очков) и португальцы (6). Третье место с тремя баллами заняла сборная Исландии.

Сборные, которые выйдут в полуфинал турнира, гарантируют себе участие в чемпионате мира, который пройдет в Бразилии осенью. Еще одну путевку от Европы разыграют две лучшие команды среди вышедших в четвертьфинал.

Чемпионат Европы проходит ежегодно, российская команда принимала участие в турнире впервые с 2015 года. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2006 и 2013 годах и бронзовым призером в 2015 году. Турнир в Ирландии завершится 19 мая.