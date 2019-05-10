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Ковальчук: российские хоккеисты будут прибавлять по ходу чемпионата мира

В стартовом матче турнира россияне обыграли норвежцев со счетом 5:2

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею на чемпионате мира будет играть лучше от матча к матчу. Такое мнение журналистам после первой игры турнира с норвежцами высказал капитан команды Илья Ковальчук.

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В пятницу россияне обыграли норвежцев со счетом 5:2. В матче другой группы финны обыграли канадцев со счетом 3:1.

"Меня очень мало волнует результат других команд. Надо концентрироваться на себе. У нас есть огромный резерв, есть в чем прибавлять. Поэтому будем разговаривать, смотреть видео", - сказал Ковальчук.

Капитан команды не согласился с тем, что его звено является сдерживающим. "Наша тройка призвана играть в свою игру, заводить, играть агрессивно. И у нас неплохо получалось, если только переволновались", - отметил он.

Второй матч на турнире россияне проведут с командой Австрии 12 мая.

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