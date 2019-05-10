Потанин пообещал поддерживать массовое увлечение хоккеем в России в будущем

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Президент "Норникеля", глава попечительского совета фонда развития любительского хоккея "Ночная хоккейная лига" Владимир Потанин заявил о дальнейшей поддержке хоккея как массового вида спорта и необходимости пропаганды здорового образа жизни. Об этом он сказал журналистам в день гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи.

В гала-матче Ночной хоккейной лиги команда "Легенды хоккея", за которую играл президент России Владимир Путин, победила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 14:7. В этом году товарищами Путина по команде стали министр обороны Сергей Шойгу, а также прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Виктор Шалимов и другие.

"Это настоящий праздник - финал, но этому предшествует турнир, в котором участвует порядка тысячи команд. Я думаю, что это пропаганда здорового образа жизни, физкультуры, спорта, я бы сказал, не квасного, а настоящего патриотизма, и я думаю, что это такой очень правильный знак. У нас страна спортивная, мы вечно гордились своими спортивными победами, и то, что такая массовость в этом виде спорта у нас наблюдается, я считаю, что это очень хорошо, будем обязательно это все поддерживать", - сказал Потанин.

Владимир Потанин реализует целевую программу поддержки ветеранов отечественного хоккея и другие проекты, направленные на развитие хоккея в России как массового вида спорта. "Норникель" является генеральным партнером Федерации хоккея России.