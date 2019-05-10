Мещеряков: ФК "Локомотив" рассчитывает на Смолова

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" продолжает рассчитывать на нападающего Федора Смолова. Об этом журналистам после матча с "Рубином" сказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

В пятницу форвард забил один из мячей в ворота казанского "Рубина" (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России и довел число голов в этом розыгрыше премьер-лиги до семи. Смолов выступает за железнодорожников с лета 2018 года, его контракт с клубом, по данным transfermarkt.de, рассчитан до лета 2022 года.

"Мы всегда говорили, что Федя - очень квалифицированный игрок, иногда ему чуть-чуть не везет, - сказал Мещеряков. - Сегодня он классно открылся, классно забил в ближний угол, он делает то, что должен делать классный нападающий. Я думаю, что он нам еще в ближайшее и не в ближайшее время поможет завоевывать очки. У Федора на сегодняшний день действующий с нами контракт, естественно, мы надеемся на каждого игрока, у которого с нами контракт".