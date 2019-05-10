Мещеряков не ожидал разгромной победы "Локомотива" над "Рубином"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Разгромная победа московского "Локомотива" над казанским "Рубином" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу стала неожиданностью для председателя совета директоров столичного клуба Анатолия Мещерякова. Об этом он сказал журналистам после матча.

В субботу "Локомотив" дома обыграл "Рубин" со счетом 4:0.

"Не ожидал такой легкой победы, потому что каждая игра против "Рубина" выходит тяжелой. Думаю, свою роль сыграли два быстрых мяча, что вынудило казанцев раскрываться, поэтому появились свободные зоны, а у нас были в составе достаточно быстрые игроки. На мой взгляд, хорошо сыграли сегодня защитники, которые вышли в привычном составе, у них закончилась эпидемия травм. Все сегодня попали в игру", - сказал Мещеряков.

"Локомотив" набрал 52 очка и закрепился на втором месте в таблице, которое позволяет принять участие в групповом раунде Лиги чемпионов следующего сезона. "Мы не думаем ни о каких местах, мы думаем о каждом следующем матче, он для нас самый важный. Как только начинаешь что-нибудь загадывать, что-нибудь обязательно не так случается. Нужно выполнять ближайшую задачу, а там бог поможет", - отметил Мещеряков.

Дебютным голом отметился, перешедший зимой 18-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. "Рад за Хвичу, надеюсь, что он дальше будет играть столь же эффективно и с такой же заряженностью на результат", - сказал Мещеряков.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом". Игра пройдет 19 мая.