Кикнадзе: "Локомотив" безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

Денисов в последний раз попал в заявку "Локомотива" на матч с "Ахматом" 13 апреля. На поле полузащитник не появлялся с 3 апреля.

"Я не могу сформулировать что происходит, потому что Игорь - очень профессиональный человек, в этом у меня сомнений нет. У меня пока нет ответа, что происходит. Мы ждем, когда он или его представители выйдут на связь. Нужно просто узнать, что случилось, если у человека больничный, значит вопросов нет, поэтому нам надо поговорить", - пояснил Кикнадзе.

В текущем сезоне 34-летний Денисов провел за "Локомотив" 17 матчей в чемпионате России.