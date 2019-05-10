На грани исчезновения. "Анжи" вылетел из Российской премьер-лиги

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. В пятницу в матче 28-го тура чемпионата России по футболу махачкалинский "Анжи" дома проиграл тульскому "Арсеналу" (0:1) и досрочно вылетел из премьер-лиги. За два тура до конца турнира клуб из столицы Дагестана лишился математических шансов догнать в турнирной таблице "Уфу" (27 матчей, 26 очков), занимающую 14-е место, позволяющее сыграть в стыковых матчах за право остаться в элите российского футбола. Даже если клуб из Башкортостана проиграет все оставшиеся игры, а "Анжи" одержит две победы, "Уфа" будет выше в турнирной таблице по результатам личных встреч (3:0 - дома, 0:0 - на выезде).

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Главный тренер испытывающего финансовые проблемы "Анжи" Магомед Адиев дал неутешительный прогноз на будущее своей команды. "Пока все идет к прекращению существования, - сказал он ТАСС. - Будем надеяться на то, что за оставшееся [до конца сезона] время найдутся люди, которым небезразлична судьба "Анжи", и они помогут клубу хотя бы сохранить профессиональный статус". Также 41-летний специалист не исключил ситуации, при которой он не будет работать с командой в следующем сезоне, его контракт с "Анжи" истекает летом 2019 года. Адиев отметил, что новое соглашение руководство клуба ему не предлагало, поскольку занимается попытками сохранить профессиональный статус команды. Обеспокоенность будущим "Анжи" также высказал бывший главный тренер махачкалинцев Гаджи Гаджиев. "Упасть в первую лигу не страшно, страшно, если клуб прекратит свое существование, такое может случиться", - отметил он. "Арсенал" благодаря победе продлил серию без поражений в чемпионате России до 11 матчей (семь побед, четыре ничьи). В девяти из этих встреч туляки не пропустили ни одного мяча. Последнее поражение команды Игоря Черевченко датировано декабрем прошлого года - тогда она в Грозном уступила "Ахмату" (0:2). "Арсенал" с 45 очками после 28 матчей занимает пятое место, которое дает право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы, у идущего шестым "Спартака" на два балла меньше и игра в запасе. Ничья в Оренбурге при неоднозначном судействе В первом матче тура "Оренбург" на своем поле не сумел удержать победу над "Уралом", при счете 2:1 на шестой компенсированной ко второму тайму минуте гости сумели сравнять счет - бывший нападающий сборной России Павел Погребняк замкнул подачу со штрафного, который, по мнению президента "Урала" Григория Иванова, не стоило назначать. Вместе с тем он сказал, что клуб не будет подавать жалобу на работу судьи Алексея Еськова.

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Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин не увидел в работе арбитра предвзятости. "Обижаться нужно на то, что не реализовали свои моменты, это главная обида", - сказал он. Игра складывалась для домашней команды не лучшим образом - в начале второго тайма защитник Адесойе Ойеволе неудачно сыграл после отскока от штанги, срезав мяч в ворота оренбуржцев. После этого хозяева сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед благодаря мячам Алексея Сутормина и Артема Галаджана. По мнению представителей "Урала", в эпизодах с обоими мячами бригада Еськова допустила ошибки - в случае с первым мячом, по версии гостей, дважды не был зафиксирован офсайд. В моменте со вторым голом у екатеринбуржцев вызвало вопросы решение назначить штрафной. Расточительность "Динамо" и травмы "Ростова" Продолжающее попытки избежать попадания в зону стыковых матчей "Динамо" в Химках не смогло переиграть "Ростов" (0:0). Бело-голубые владели преимуществом и нанесли девять ударов в створ ворот Сергея Песьякова - голкипер справился со всеми. На игру гостей повлиял тот факт, что все три их замены были вынужденными - травмы получили Сергей Паршивлюк, Александр Зуев и Миха Мевля. В концовке, когда все замены уже были израсходованы, гости остались в меньшинстве - Рагнар Сигурдссон не смог восстановиться после столкновения с соперником и покинул поле на носилках."Перед игрой мы не думали о ничьей, рассчитывали на победу. Но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что ничья - хороший результат", - так охарактеризовал игру с "Динамо" главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

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Главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов остался доволен тем, что его команда создала много моментов у ворот "Ростова", но покритиковал игроков за то, что они не воспользовались ими. Защитник московской команды Тони Шунич после игры предположил, что проблемы с реализацией связаны с психологией. "Видимо, у нас возникает страх, когда создаем опасные моменты", - сказал он. "Локомотив" реабилитировался за поражение в Туле В заключительном матче дня московский "Локомотив" дома одержал крупную победу над казанским "Рубином" (4:0), забив по два мяча в каждом из таймов. В первой сорокапятиминутке промежуточный счет был установлен уже к 10-й минуте - сначала Антон Миранчук реализовал пенальти, а потом Федор Смолов забил седьмой мяч в этом чемпионате. После перерыва гости остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил полузащитник Вячеслав Подберезкин. Красно-зеленые воспользовались численным преимуществом и довели счет до разгромного после удара головой в исполнении польского хавбека Гжегожа Крыховяка.

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